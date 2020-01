Facebook

Ivan Kolev auf der Suche nach der Normalform © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Am Donnerstag auswärts in Marburg (20 Uhr), am Samstag zu Hause in Bleiburg gegen Kamnik (19). Diese beiden Begegnungen in der Mitteleuropäischen Volleyball-Liga (Mevza) sollen für den SK Aich/Dob richtungsweisend sein. "Und wir müssen sie gewinnen, um eine Chance auf das Final Four zu haben", sagt Martin Micheu, Sportdirektor des österreichischen Volleyball-Meisters.