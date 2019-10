Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Berg-Staatsmeister Benjamin Duller © kk/privat

Benjamin Duller.

Benjamin Duller ist mit 31 Jahren zwar nicht mehr der große Senkrechtstarter, aber heuer hob er in seiner Motorsportlaufbahn so richtig ab. Mit dem neuen Ford Fiesta WRC Evo gewann er schlicht und einfach die österreichische Bergmeisterschaft und verwies dabei keine Geringen als Hermann Waldy junior auf Rang zwei. „Das hätte sich niemand erwartet. Es war schon ein kleines Wunder, dass alles so gepasst hat. Das Auto lief einwandfrei, wir hatten bis auf einmal keine Probleme und im Finale, in Cividale, reichte ein zweite Rang zum Titelgewinn.

Das Auto ist war als WRC homologiert, ist aber auf einem Gitterrohrrahmen aufgebaut, mit viel Karbon. Daher auch nur 950 kg schwer. Ideal für den Bergrennsport. Billig ist das dennoch nicht. „Aber wir können sehr viel, wenn nicht alles, im eigenen KFZ-Betrieb in Feldkirchen machen, das spart Kosten“, so Duller. Der gerade wegen seines Geschäfts im nächsten Jahr eine kleine Verschnaufpause einlegen wird. „Wir erweitern unseren Betrieb, deshalb werde ich nicht an allen Läufen teilnehmen können. Aber 2021 starten wir wieder voll durch“, so das Ziel.