Die Billard-Eurotour gastiert bis Sonntag im Sportpark in Klagenfurt. Es ist freier Eintritt. Die Klagenfurterin Jasmin Ouschan (33) behält in ihrer Doppelfunktion den Durchblick.

Kärntens Billard-Queen Jasmin Ouschan hat bei der Eurotour in Klagenfurt alles unter Kontrolle © Markus Traussnig

Es war ein Paukenschlag, der im eingespielten Organisationsteam der Billard-Euro-Tour in Klagenfurt für leichtes Stirnrunzeln sorgte. Adria Airways meldete kürzlich Insolvenz an und zahlreiche Flüge nach Laibach wurden gestrichen. Mittendrin an die 30 bis 40 Billardspieler aus ganz Europa. „Das Turnier findet nun zum dritten Mal im Sportpark in Klagenfurt statt, aber es passieren immer unvorhergesehene Dinge, mit denen man gar nicht rechnet“, erzählt Kärntens Aushängeschild Jasmin Ouschan und erwähnt, dass sich viele Spieler selbst um Alternativen gekümmert haben.