In Spanien findet zurzeit die Segel-EM der 420er-Klasse statt. Gut in Szene setzen können sich immer wieder Rosa Donner und Sebastian Slivon. Florian Krömer sammelt reichlich Erfahrung.

Rosa Donner und ihr Vorschotter Sebastian Slivon © kk

Gleich zwei Boote mit Kärntner Beteiligung konnten sich für die Europameisterschaft mit dem 420er in der Altersklasse Junior qualifizieren. Die Wettkämpfe werden bis morgen in Vilagarcia de Arousa in Spanien ausgetragen. Rosa Donner (KSVL) segelt mit Sebastien Slivon, der für den Union Yachtclub Mattsee an den Start geht. Florian Krömer (KYCK) ist der Vorschoter von Julia Mayrberger (Yachtclub Podersdorf).

Training vor Ort

Um sich an die Situation vor Ort zu gewöhnen, reisten die Teams aus Österreich schon am 19. Juli nach Spanien. Die Zeit wurde zum Training intensiv genützt, geleitet wurde es von ÖSV-Coach Simon Decleva, Trainer Stefan Scharnagel und Teamleader Christian Rabeder. Die Konkurrenz ist groß, insgesamt sind 40 Teams, die gemischt sein können, aber nicht müssen, am Start.

Starker Beginn

Das Duo Donner/Slivon erwischte zu Beginn einige ausgezeichnete Wettfahrten und lachte nach vier Fahrten von Platz drei. Danach lief es nicht mehr so stark, nun befindet sich die Kärntner-Salzburger-Paarung auf Platz elf (nach sieben Wettfahrten). Nicht immer nach Wunsch lief es bisher für Mayrberger/Krömer, die auf Platz 39 liegen.

Spannender Kampf

Der Union Yachtclub Wörthersee veranstaltete am Wochenende die Kärntner Landesmeisterschaft in der Starboot-Klasse. 13 Teams duellierten sich in vier Wettfahrten um die Kärntner Titel in dieser Bootsklasse. Am Ende setzten sich Andreas Ölwein und Hubert Kern (CFT-WS) gegen Altmeister Walter Passeger und Partner Martin Dittrich (KYCK) nach spannenden Duellen knapp durch. Über Platz drei durften sich Gerald und Jörg Kerschbaumer (YCCWö) freuen. Rang vier ging an Armin Wiedergut/Florian Klaura (KYCK).