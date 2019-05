Facebook

Spaß im Pool beim Trainingscamp muss auch sein: Albin und Jasmin Ouschan © KK/Jannach; KK/Florian

Nach Gold, Silber und Bronze bei der EM in Italien ist es für Kärntens Billard-Queen Jasmin Ouschan an der Zeit, beim Trainingscamp in Kroatien wieder die Batterien aufzuladen. Gemeinsam mit Bruder Albin, der nach seinem Kreuzbandriss wieder langsam fit wird, und Manager Gerald Florian wird die bisherige Saison Revue passiert und Pläne für die Zukunft werden geschmiedet. „Um 6.30 Uhr ist Tagwache, zwei bis drei Einheiten, von Radfahren über Schwimmen, Laufen, Trackingtouren und Stabilisation, stehen auf dem Programm. Wichtig ist es, den Kopf frei zu bekommen. Am Sonntag ging es ins Meer, bei 14 Grad im Neopren, Regen und Wind. Dieser Kilometer war knackig, sodass wir sogar aufs Fotomachen vergessen haben, aber Abhärtung ist alles“, erzählt die 33-Jährige, der es im Falkensteiner Resort Punta Skala/Petrcane an nichts fehlt.

