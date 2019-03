Facebook

Im Vorjahr jubelten die Kärntner im Wien-Dress über den Titel gegen den KAC: Mayer, Dworzak, Seiser (v.l.n.r.) © Edlinger

Zwei Jahre ohne Titel sind genug. Rekordmeister VSV will in diesem Jahr zurück auf den Floorball-Thron. Nachdem schon das IFL-Finale gegen Skofja verloren ging, soll Titelverteidiger Wien in der „Best-of-three“-Serie des nationalen Finales ab morgen fallen. Immerhin hat man das Saisonziel, in beiden Titelkämpfen bis ins Finale zu kommen, schon erreicht. „Die Mannschaft wird sich aber erst mit einem Titel zufrieden geben“, sagt Topscorer Timo Schmid. Während die Villacher mit einer wahren Charakterleistung die Halbfinalserie nach Heimniederlage in Spiel eins gegen den KAC noch drehen konnten, hatte Wien mit Gruppe2-Sieger Linz ein leichteres Los. „Trotzdem haben wir sie unterschätzt und Spiel eins sogar verloren. Jetzt sind wir aber in der Spur und hungrig“, so der Villacher im Wien-Dress, Jakob Mayer. Auf den Gegner freut sich der Ex-VSV-Stürmer: „Es gibt keinen Wunschgegner, aber aufgrund meiner Vergangenheit ist es schon etwas besonderes.“

Floorball-Finale Spiel eins: SU Wiener FV – VSV Unihockey, Samstag, 19 Uhr, Hietzing/Altgasse Spiel zwei: VSV Unihockey – SU Wiener FV, 6. April, 19 Uhr, SH St. Martin Spiel drei (falls nötig): SU Wiener FV – VSV Unihockey, 13. April, Hietzing/Altgasse

Beim WFV machen die Kärntner den Unterschied. Nicht nur Mayer, der im Entscheidungsspiel gegen Linz gleich viermal traf, sondern auch Top-Assistgeber der Liga, Michael Seiser und Mathias Gallob sind Villacher. Zudem kommen mit Christian Dworzak und Georg Luschin noch zwei Klagenfurter. Ein Villacher kennt aber auch den Gegner ganz genau: Karim Abderrahmani spielte einst in der Bundeshauptstadt. Das einzige Heimspiel der Villacher steigt dann kommende Woche Samstag in St. Martin.

Das Spiel wird übrigens ab 19 Uhr live übertragen, erstmals bietet PlatinTV Zeitlupeneinstellungen und Wiederholungen: