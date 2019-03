Facebook

Degenfechter Alexander Biro holte sich bei der Junioren-EM (U20) Silber © GEPA (2)

Einmal im Jahr verbringt Degenfechter Alexander Biro mit seiner Familie und Freunden chillige Urlaubstage in seinem Lieblingsland Italien. Und gerade dort gelang dem Kärntner erst kürzlich sein bisher größter Karriereerfolg. Der 17-Jährige kürte sich in Foggia in seinem ersten Jahr in der U20 zum Junioren-Vize-Europameister. „Das Ziel vor dem Wettkampf war das Erreichen der Top 16. Über Silber bin ich natürlich glücklich und dementsprechend auch sehr zufrieden mit meiner Leistung, vor allem da mein Finalgegner zwei Jahre älter ist als ich. Das Endspiel war dann schlussendlich schon sehr zäh“, erzählt der Schützling von Karl Robatsch, der insgesamt zwölf Runden bei der EM absolvieren musste.

