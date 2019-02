Facebook

Waren in Lustenau mit dabei v.l. Thomas Eichin, Tomislav Karajica, Sascha Gulevski © KK

Die Aufbruchstimmung, für die Tomislav Karajica mit seinem Unternehmen „Home United“ bei Austria Klagenfurt sorgte, ist spürbar. Der neue Vereinsboss feuerte die Mannschaft beim Auswärts-1:1 bei Austria Lustenau – ebenso wie rund 20 mitgereiste Austria-Fans – persönlich an. Karajica flog zuerst nach Zürich, fuhr dann im Auto nach Lustenau, danach weiter nach Klagenfurt. „Ich bin mit einem kleinen Team angereist, das in der jetzigen Phase in verschiedenen Bereichen der Vereinsarbeit unterstützen soll, insbesondere Kommunikation und Spieltagsgestaltung, aber auch im sportlichen Bereich“, erzählt der 42-Jährige. „Mich hat besonders positiv gestimmt, dass die Mannschaft unbedingt gewinnen wollte.“