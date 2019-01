Facebook

Die Eagles Villach und Brückl lieferten sich in der 2. Damen-Bundesliga einen interessanten Schlagabtausch © (c) Weichselbraun Helmuth

Die Frage nach Kärntens Nummer eins in der 2. Damen-Bundesliga ist beantwortet. Brückl gewann das Volleyball-Derby in Villach mit 3:1. Der erste Satz ging an die Gastgeberinnen. „Wir brauchten diese Zeit, um uns an die große Halle zu gewöhnen“, verriet Brückl-Trainer Wolfgang Schmerlaib. „Die Villacher Halle ist breiter als unsere lang ist.“ Brückl trainiert unter widrigsten Bedingungen. „Einmal hatte es nur 12,2 Grad.“ Die Sätze zwei bis vier beherrschte Brückl. „Sie waren disziplinierter“, analysierte Villach-Spielertrainerin Andrea Weiss, die Brückl als ihr Vorbild sieht. „Sie sind drei Jahre weiter als wir. Bei uns erfolgte der Umbruch vergangenen Sommer.“