Sandro Zakany hat seiner Patricia einen Heiratsantrag gemacht © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Sportlich könnte es für Sandro Zakany mit seiner Austria Klagenfurt in der 2. Fußball-Bundesliga besser laufen. Nur Platz 13 von 16 Mannschaften, das Abstiegsgespenst sitzt den Violetten im Nacken.

Privat läuft es für den 30-Jährigen Kapitän der Waidmannsdorfer hingegen perfekt. Im Urlaub in der Dominikanischen Republik ging Zakany auf die Knie. In einem Restaurant in Punta Cana fragte er seine Patricia, ob sie seine Frau werden möchte. Zakany verriet auf seiner Facebook-Seite: "Ja looooogisch will ich", hat sie gesagt, glücklichster Mann auf der Welt.

© KK/Facebook