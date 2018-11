Kärntner Sportszene"Will mich der Jugend widmen"

Kevin Haselsberger will sich in Zukunft noch intensiver um die Nachwuchssportler kümmern.

Die Orientierer sind jetzt schon bereit für die neue Saison © Privat

Die Orientierungssportler ließen ihre Saison mit einem Trainingsmodellabschluss in Bleiburg ausklingen – alternative Einheiten wie Volleyball, Bouldern sowie Läufe standen bei Kevin Haselsberger und Co. auf dem Programm. Der 29-Jährige verrät, dass er sich in Zukunft noch intensiver um die Nachwuchssportler kümmern möchte: „Der Schwerpunkt liegt darin, dass ich die Mentorfigur übernehmen werde, da diese Arbeit langsam wichtiger wird als mein Leistungssport an sich.“ Die zwei neuen Teammitglieder, Anna Angermann und David Rapotz, die im National-Jugendkader vertreten sind, wollen kommende Saison in erster Linie „Profiluft“ schnuppern.

