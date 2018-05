Facebook

Im Trainingslager in Kroatien durfte auch der Spaßfaktor nicht fehlen © KK (2)

"Ich hab’ mich gefühlt wie in einer Blase, in einer völlig anderen Welt. Ich hab’ weder fern gesehen, noch Nachrichten gelesen. Es hat sich alles nur ums Training gedreht“, verriet Billard-Königin Jasmin Ouschan. Gemeinsam mit ihrem Bruder Albin und Manager Gerald Florian hieß es im Trainingslager im kroatischen Punta Skala schwitzen bis der Arzt kommt. Die intensive Woche war strikt durchgeplant, Entspannungsphasen inklusive: „Es wird unterschätzt, wie wichtig für uns Billardspieler die körperliche Verfassung ist. Wir waren bereits zum dritten Mal hier und es war cool das Augenmerk wieder auf die Kondition zu richten. Von Schwimmen, Radfahren bis Rumpfstabilisation und Laufeinheiten sowie organisatorische Dinge, wie Ziele, Strategien und Turnierplanung war alles dabei“, erzählt Albin.

Die 32-jährige Klagenfurterin beschreibt sich und ihr Bruderhez als „eingespieltes Team, klar braucht jeder seine Freiräume und man ist sich nicht immer einer Meinung, aber das ist menschlich und gehört auch einfach dazu“. Während Jasmin im Augenblick in Kärnten siedelt, fliegt der 27-Jährige, der gerade in der deutschen Bundesliga zum dritten Mal infolge deutscher Meister wurde, mit Mario He am Samstag zur Doppel-WM nach Shanghai. „Als Titelverteidiger ist der Druck sicher etwas größer. Ich würde sagen, dass wir zu den Mitfavoriten zählen. Und es wird sogar auf Sky Sports übertragen.“

Und ab Juli geht es dann sowieso Schlag auf Schlag: Die China sowie Dubai Open stehen am Programm, die Eurotour in Klagenfurt, sowie die EM im Juli und die WM im Dezember.

