Österreichs Parallel-Snowboarder haben beim Weltcup-Auftakt in China am Sonntag die am Vortag im Riesentorlauf noch verpassten Podestplätze erobert. Sabine Payer holte sich im Slalom von Mylin Valley ihren ersten Saisonsieg. Benjamin Karl musste sich in seinem Finale nur ganz knapp geschlagen geben und wurde Zweiter.