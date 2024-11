Für die Villacherin Lisa Perterer kommt es am Wochenende zum nächsten sportlichen Höhepunkt eines ohnehin schon besonderen Jahres. Dass sie in Cozumel (MEX) heuer zweimal an den Start geht, weiß Perterer noch nicht lange. „Es war eine total spontane Entscheidung. Da beim Ironman in Klagenfurt nächstes Jahr nur Männer im ‚Pro‘-Bewerb erlaubt sind, habe ich so entschieden“, erzählt Perterer und fügt hinzu: „Deswegen möchte ich dieses Ziel gleich heuer schon abhaken.“ Exakt wurde die Entscheidung von der 33-Jährigen nach dem 70.3-Ironman-Sieg in Cozumel getroffen. Die Vorbereitung war durchaus intensiv. „Ich probierte noch viel aufzuholen und lange Einheiten unterzubekommen. Mir geht es super, aber die größte ‚Challenge‘ wird das Laufen“, weiß Perterer jetzt schon. Die Vorbereitung war aus ihrer Sicht gut: „Ich konnte den Umfang steigern, bei der Intensität schaute dafür weniger raus.“ Die Anreise verlief gleich wie beim letzten Erfolg in Mexiko. Die Villacherin checkte Dienstag gemeinsam mit ihrer Mutter, die als Fan und vor allem als Coach mit dabei ist, in Cozumel ein.