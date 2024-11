Es liegt zumindest ein erstes Angebot nun auf dem Tisch. Aich/Dob hat am Donnerstag Post erhalten von Hallenbesitzer Jufa, der die gesamte Liegenschaft verkaufen will. Dieser würde zusichern, dass die AVL-Mannschaft bis Saisonende eine Heimstätte hätte. Noch ist das alles nicht unter Dach und Fach. „Wir haben erstmals etwas Schriftliches. Aber einige Punkte können wir so nicht hinnehmen, die Vereinbarung enthält ein paar Unklarheiten“, sagt Aich/Dob-Sportdirektor Martin Micheu.