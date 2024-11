Die aktuelle Saison könnte für den SK Aich/Dob so schön sein. Aus sportlicher Sicht ist es das auch, so liegt man aktuell auf dem guten dritten Platz in der Austrian Volley League. Samstag (18 Uhr) gastiert man beim Zweitplatzierten, dem UVC Ried/Innkreis. Eine Thematik macht den Volleyballern jedoch das Leben schwer. Für die eigene Heimstätte gibt es aktuell nach der Schließung des Jufa-Hotels in Bleiburg nämlich keine klare Perspektive. Man hat aktuell mit vielen Unbekannten zu kämpfen. „Es fehlt nicht nur ein langfristiger, sondern auch ein kurzfristiger Plan“, sagt Sportdirektor Martin Micheu, der aufgrund der Bewegungen der letzten Tage spätestens heute mit einer Antwort von Jufa rechnet. „Sie haben versprochen spätestens heute einen Plan vorzulegen“, so Micheu. Diesen kurzfristigen Plan braucht man in Bleiburg auch schon jetzt, da sonst eine Weiterführung der restlichen Saison ungewiss ist.