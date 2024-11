In Österreichs höchster Basketball-Spielklasse scheinen zahlreiche Kärntner Spieler auf den Kaderblättern der besten Teams auf. In der nächsten Superliga-Runde kommt es Samstag (17.30) wieder zu einem Kärntner-Aufeinandertreffen und gleichzeitig auch zur Final-Revanche aus dem Vorjahr. Der Kärntner Kapitän Lukas Simoner ist mit seinem UBSC Graz bei den Oberwart Gunners zu Gast. Für den gebürtigen Klagenfurter ist es bereits das zweite Aufeinandertreffen mit einem Kärntner in der aktuellen Saison. Zum Auftakt spielte er gegen Valentin Pasterk und seine BBC Nord Dragons. Das Duell ging mit 92:72 an Simoner und die Grazer, die sich derzeit im Mittelfeld auf Rang sieben der Superliga Tabelle befinden. Lukas Simoner, der sich unter anderem mit Krafttraining auf das Duell gegen die Köppel-Brüder vorbereitete, brennt bereits auf das nächste Duell: „Da denkt man oft an die Nachwuchs-Jahre zurück. Es ist schon cool, dass wir uns jetzt auf diesem Niveau begegnen können. Gegen Daniel (Köppel, Anm.) ist es noch einmal besonderer weil wir im Nationalteam zusammenspielen und meistens auch Zimmerkollegen sind.“ Das Saisonziel der Grazer sind die Top Sechs. Gegen den amtierenden Meister will man sich jetzt für die Finalniederlage aus dem Vorjahr revanchieren.