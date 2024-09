Kärntens Basketball-Aushängeschilder starten mit ihren Bundesligavereinen in eine neue Saison in der Basketball Superliga. Neben dem Brüder Duo Daniel und Florian Köppel (Oberwart Gunners), geht auch Lukas Simoner in eine weitere Saison mit dem UBSC Graz. Benjamin Blazevic geht mit den Klosterneuburg Dukes in die neue Spielzeit. Daniel Grgic will mit den Kapfenberg Bulls durchstarten und Valentin Pasterk geht in Eisenstadt mit BBC Nord Dragonz in die neue Saison. Die Köppel Brüder können auf eine erfolgreiche letzte Spielzeit mit ihren Oberwart Gunners zurückblicken. Sie gewannen gemeinsam den Titel in der höchsten Österreichischen Basketball-Spielklasse. Für Daniel Köppel (24) war es bereits der vierte Auftritt in einem Finale auf diesem Niveau.

Titel als Highlight

Für seinen Bruder (20) war es das erste Erfolgserlebnis dieser Art. Florian Köppel: „Die ganze Saison war einfach ein cooles Erlebnis mit Daniel zusammen. Ich konnte viel von ihm abschauen, auch wenn wir auf verschiedenen Positionen spielen. Der Titel war dann natürlich das Highlight.“ Daniel Köppel spielt auf der Center Position unter dem Korb und ist mit 2,12 Metern der größte Spieler der Gunners. Der „kleine“ Bruder ist mit 2,03 Metern der Zweitgrößte und spielt auf dem Flügel. In die neue Saison „gehen wir auf jeden Fall mit der Einstellung hinein, dass wir den nächsten Titelgewinn holen wollen“, sagt Florian Köppel.

Auch abseits des Feldes konnten die Brüder aus Wolfsberg viel gemeinsame Zeit nachholen. „Wir haben viel unternommen, da wir uns ja über eine lange Zeit nur selten sahen, als Daniel in Deutschland spielte“, erzählt F. Köppel. Am Samstag wird es für die beiden dann wieder ernst, wenn das erste Spiel gegen die Flyers Wels auf dem Spielplan der Oberwart Gunners steht.