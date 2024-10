„Es ist wirklich wie in einer anderen Welt“, sagt Sinan Bytiqi über seine ersten Wochen im chinesischen Shenzhen. Nach dem frühen Aus in der belgischen Liga bei St. Truiden (“der Klub wollte nach unglücklichen Pleiten etwas verändern“) tat sich für den Ex-Kicker von Manchester City wieder unter der Anleitung von Christian Lattanzio wieder der Co-Trainer Posten auf. Beide kennen sich, Lattanzio war Bytyqis ehemaliger Jugendtrainer in Manchester und nun sind sie zurück im City-Kosmos beim Shenzhen Peng City FC. „Die City-Gruppe hat den Klub 2017 gekauft und in die erste Liga geführt, dort sollen wir die Truppe nach zuletzt vielen Pleiten stabilisieren und oben halten“, erklärt der Kärntner.