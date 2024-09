In Loosdorf (NÖ) wurde der letzte Bewerb zum österreichischen Rad-Nachwuchscup ausgetragen. Das Abschlussrennen wurde wiederum vom Kärntner Radnachwuchs dominiert. Es gab vier Siege für die Kärntner. Max Leitner (RC KAC) gewann das Rennen in der U15-Klasse, Viktoria Ofner (Feld am See) siegte in der U15w und Lea Unterköfler (Feld am See) in der U17w.