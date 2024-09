Ein Einstand nach Maß sieht anders aus. Die Zahnräder innerhalb der Mannschaft des SC Ferlach scheinen zum Start in die HLA-Saison noch nicht ganz ineinander zu greifen. Zwei Niederlagen und ein Sieg stehen nach den ersten drei Runden zu Buche. Ausgerechnet heute muss das Team von Trainer Robert Begusch auch noch beim aktuellen Tabellenzweiten in Krems antreten. Hinzu kommt noch, dass die Ferlacher stark ersatzgeschwächt in die Partie gehen, bereits drei bittere Ausfälle verkraften müssen. Der erste Sieg zuletzt bei West Wien (29:28) hatte nämlich einen äußerst bitteren Beigeschmack. Talent Nico Sager erlitt bei einer Abwehraktion fünf Minuten vor dem Ende einen Mittelhandknochenbruch und muss rund sechs Wochen lang pausieren. Der Flügel ist damit der dritte verletzte Akteur der Ferlacher neben Mathias Rath (Bandscheibenvorfall) und Adrian Milicevic (Muskelfaserriss). Letzterer dürfte Mitte Oktober wieder einsatzfähig sein, mit der Rückkehr von Rath rechnet man jedoch frühestens Mitte Dezember. Dazu kommt noch, dass Adonis Gonzalez mit ziemlicher Sicherheit ebenfalls für das Spiel in Krems ausfällt.