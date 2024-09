„Wir haben unseren ersten Saisonsieg geholt, das Spiel war richtig hart. Wien kam immer zurück“, fasste ein glücklicher Toni Perkusic die Gefühlslage nach dem schwer umkämpften und in allerletzter Sekunde erzielten 29:28 in der Hauptstadt am Sonntag zusammen. Nun kam heraus, dass bei allem Glück (die reguläre Spielzeit schien im Moment des entscheidenden Wurfs bereits abgelaufen, was im Netz zu Diskussionen führte) es sich bei dem Erfolg in der Stadthalle um einen wahren „Pyrrhussieg“ gehandelt hat,