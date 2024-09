Niemals geht man so ganz. Erst recht nicht, wenn sich bestimmte Termine jähren, die in den Herzen der Sportfans seinerzeit Platz gefunden hatten. Als „Tiger“ Joe Pachler (74) so jüngst vom 1. Todestag seines einstigen Rivalen im Ring, des deutschen Ex-Weltmeisters René Weller, las, wurde er traurig und begab sich im heimischen Archiv auf Bilder- und Spurensuche.