Der deutsche Moderator und Entertainer Stefan Raab hat nach fast zehn Jahren Pause ein Comeback im Fernsehen angekündigt. „Ich habe mir überlegt, ich mache wieder Shows“, sagte er Samstagabend in Düsseldorf nach einem Box-Schaukampf gegen Regina Halmich im Fernsehsender RTL. Bereits kommende Woche werde er auf den Bildschirm zurückkehren. Trotz akribischer Vorbereitung - Raab trainierte in den letzten Monaten täglich und zeigte sich figürlich in Topform - verlor der 57-Jährige deutlich nach Punkten gegen die ehemalige Boxweltmeisterin.

Bereits rund um die Ankündigung des insgesamt dritten Kampfs zwischen Halmich und Raab hatte es Spekulationen geben, dass der viele Jahre mit „TV total“ auf ProSieben erfolgreiche Moderator auf den Bildschirm zurückkehren könnte. Er hatte sich Ende 2015 auf eigenen Wunsch hin zurückgezogen.

Neue Show „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“

Einem Branchendienst zufolge schloss die Produktionsfirma von Raab mit RTL bereits einen fünfjährigen Vertrag über 90 Millionen Euro für Shows. Demnach hat der 57-Jährige eine brandneue Entertainment-Quiz-Competition-Show für RTL+ erfunden. Unter dem Titel „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ soll das neue Format bereits ab nächster Woche immer mittwochs ab 20.10 Uhr ausgestrahlt werden - jedoch nicht im linearen Fernsehen auf RTL, sondern auf dem Streamingdienst RTL+.

Neben einem Rückblick auf die Bewegt-Ereignisse in Streaming, Social Media und TV, tritt der TV-Moderator gegen seine Kandidaten in verschiedenen Duellen an. Wie es der Name der neuen Show vermuten lässt, winkt dem Sieger wöchentlich eine gigantische Gewinnsumme von einer Million Euro. Neben dem neuen wöchentlichen Format soll es zukünftig auch verschiedene Primetime-Shows geben, die von Raab-Entertainment entwickelt wurden.