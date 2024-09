Zigarren, Salsamusik, Oldtimer, die Architektur oder auch das Domino prägen beispielsweise das Bild von Kuba. In Bleiburg setzt man auf Charles Santana, jenen Kubaner, der bei SK Aich/Dob heuer möglicherweise den Unterschied ausmachen könnte. Der 1,96-Meter-Angreifer avancierte vergangene Saison zum Topspieler in Portugal und soll nun in der heimischen Volleyballliga als Punktelieferant brillieren.

Trotz eines gravierenden Umbruchs – acht Neuzugänge sind mit an Bord – blickt Sportdirektor Martin Micheu zuversichtlich und mit vollem Elan in Richtung Saisonstart. „Wir sind noch nicht ganz komplett. Bryan Camino ist mit dem kubanischen U23-Nationalteam unterwegs, soll vor dem Saisonauftakt Ende September kommen. Aber ich muss echt sagen, dass die Mannschaft richtig gut und ambitioniert arbeitet. Wir haben ein sehr junges Team, das aber schon noch einiges an Arbeit vor sich hat, vor allem, was die Abstimmung angeht. Es ist generell nicht immer so einfach, auch was das Finanzielle betrifft.“

Gegen Mevza-Triumphator Kamnik aus Slowenien (18.30 Uhr) – jenen Topklub mit Ex-Bleiburg-Akteur Gomez – wollen die Kärntner Volleyballer im morgigen Testspielduell vor heimischer Kulisse ihre bisherigen Trainingsleistungen untermauern und eine gute Show bieten. Die Formkurve stimmt jedenfalls, genoss das Kollektiv von Chefcoach Lucio Oro zuletzt auf der Petzen die vermeintlich letzten intensiven Sonnenstrahlen bei einem Wanderausflug.