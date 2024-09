Mit vier Traumtagen sind Österreichs Technikerinnen ins Schneetraining in Argentinien gestartet. Unüblich, wie Katharina Truppe erzählt: „Meistens ist es hier trüb und bedeckt. Da haben wir es dieses Mal gut erwischt. Die Bedingungen sind ideal, so macht Trainieren Spaß. Das frühe Aufstehen und das lange Reinfahren zahlen sich aus.“ Der momentane Schwerpunkt liege auf der Technik, wie die 28-Jährige verriet: „Wir versuchen ein paar neue Sachen einzuschleifen, tüfteln am Material und auch am Skischuh wird einem nie fad.“ Das bedarf zahlreicher Trainingsläufe, um die Automatismen zu festigen. Die Aufbauform der Team-Olympiasiegerin von Peking stimme, sie spricht von „täglichen Fortschritten“.