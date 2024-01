Der Riesentorlauf am Kronplatz wäre im Grunde prädestiniert gewesen, um zu performen. Von dieser Tatsache war Kärntens Technikspezialistin Katharina Truppe völlig überzeugt. „Auch bei den hohen Startnummern war die Piste noch perfekt. Es wäre so viel möglich gewesen. Dreiviertel vom Lauf waren bei mir auch in Ordnung, nur ins Ziel rein war es technisch einfach nicht gut. Man muss sich ja nur qualifizieren, dieses ,nur‘ ist für mich im Moment eine schwierige Aufgabe.“

Die 28-Jährige weiß genau, dass sie sich viel mehr zutrauen muss. Sie reite sozusagen viel zu sehr nur auf der Technik herum. „Dabei denke ich mir ständig, lass‘ doch einfach mal den Ski laufen, runter damit und nicht ständig schauen, ob ich optimal am Ski stehe.“

„Der Geduldsfaden wird immer etwas dünner“

Nach der letzten Saison, in der die Altfinkensteinerin zu kämpfen hatte, ist sie sich im Klaren, „dass es bei mir nur Schritt für Schritt geht. Im Riesentorlauf brauchst du ein immenses Selbstvertrauen, um richtig draufzusteigen. Da kannst du nicht irgendwie quer daherkommen, weil es extrem bremst“, verdeutlicht die Team-Olympiasiegerin von Peking, die schließlich nur ihre Trainingsleistungen ins Rennen umsetzen müsste. Sie ist bisher noch auf der Suche nach einer Mischung aus Lockerheit und Angriffslust. Auf Instagram ließ sie verlautbaren, dass es einen „Finderlohn“ gäbe, falls es jemand findet.

„Wenn ich so fahren würde wie im Training, wäre es schon um Welten besser“, verriet Truppe, die den unliebsamen Beharrlichkeitsfaktor anspricht. „Der Geduldsfaden wird zwar immer etwas dünner, doch am Ende nützt es ja nichts. Ich muss weitermachen und ruhig bleiben“, lässt sich die ÖSV-Athletin, die Ende Dezember beim Slalom in Courchevel auf Rang drei gerast ist, nicht so ohne Weiteres unterkriegen.

Die Kombi aus Kopf frei bekommen und Alternativtraining hat dieser Tage Priorität, bevor der ÖSV-Tross am Wochenende zum Training nach Hinterstoder reist. Am 7. Februar hebt der Flieger in Richtung Andorra ab, wo ein Riesentorlauf und Slalom am Programm stehen. „Wenn ich im Slalom meine gröberen Fehler weglasse, schaut es gut aus, da der Grundspeed passt. Ich weiß, dass ich schnell bin. Wenn man riskiert, können Fehler passieren. Ganz schlimm wäre nämlich, langsam und fehlerhaft zu sein.“