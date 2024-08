Mit einem umfangreichen Drei-Tages-Programm für die ganze Familie wird Kärnten Läuft auch heuer wieder Tausende Laufsportler an den Wörthersee locken. Nicht weniger als elf Bewerbe stehen von 23. bis 25. August auf dem dichtgefüllten Programm, den Höhepunkt bilden der Viertel- und Halbmarathon am Sonntag. Aber nicht nur an diesem Wochenende, sondern bereits im Vorfeld bietet Veranstalter Michael Kummerer den Athleten – und jenen, die es noch werden wollen – zahlreiche Services an.