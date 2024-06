Der Countdown läuft. In 66 Tagen erfolgt der Startschuss, wenn eine der größten Sportveranstaltungen des Landes bei „Kärnten Läuft“ wieder Tausende Menschen bewegt. Das Event um Organisator Michi Kummerer ist längst zu einem Flaggschiff geworden und hat abseits des Spitzensports in vielen Bereichen einen gewaltigen Stellenwert erreicht: im Tourismus, in der Gesundheitsvorsorge und natürlich in der Wirtschaft. Von fünf Millionen Euro Wertschöpfung spricht Kummerer. Nicht weniger als elf Bewerbe werden zwischen 23. und 25. August die Klagenfurter Ostbucht in ein Laufmekka verwandeln.