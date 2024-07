Während in den olympischen Gewässern Stars wie Lara Vadlau um Medaillen segeln, kämpft die nächste Generation am Wörthersee um Edelmetall. Ab 25. August werden rund 130 Skipper erwartet, wenn bei Cap Wörth die Österreichischen Jugendmeisterschaften ausgetragen werden. Gesegelt wird in den Einmannbooten „Optimist“, „Ilca“, „Zoom“. Hier ermitteln die SportlerInnen in zwölf Races ihre MeisterInnen. Bei den Zweimannbooten, im „29er“ und „420er“, werden in 15 Races die Österreichischen MeisterInnen ermittelt. Auf zwei Regattabahnen werden von 60 HelferInnen an sechs Wettkampftagen insgesamt 27 Wettfahrten abgewickelt.