„Mir ist wirklich ein Stein vom Herzen gefallen“, atmet Hannah Ladinig vom VST-Laas einmal tief durch. Die 19-jährige Diskuswerferin hat es endlich geschafft und bei den Alpen-Adria-Meisterschaften in Pordenone (ITA) den Sprung in den „50er-Klub“ gemacht. Ladinig schleuderte den Diskus dabei erstmals in ihrem Leben in einem Wettkampf über die 50-Meter-Marke hinweg. Und das auch noch gleich zweimal. Versuch Nummer drei, ihre neue persönliche Bestleistung, ging nämlich auf 51,91 Meter. Und dieser war ein richtiger Ausdruck von Leichtigkeit. „Das liegt daran, dass ich eigentlich im zweiten Versuch schon auf 51,24 Meter kam und mir dachte: Wie soll ich jetzt noch weiter einen Wettkampf machen, wenn ich doch schon habe, was ich mir so sehr wollte? Aber es hat dann noch einmal super geklappt“, strahlt sie. Damit holte Ladinig auch Platz zwei hinter der Kroatin Lucija Leko und dann noch Rang fünf im Kugelstoß mit 12,32 Metern.