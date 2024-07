Wenn es nach Veranstalter Andreas Stückler, den erfolgreichen Athleten und auch den Offiziellen geht, dann war die Nachwuchs-Europameisterschaft am Reiterhof Stückler in St. Margarethen bei Wolfsberg ein voller Erfolg. Eine knappe Woche lang zeigten die besten Athleten in den Kategorien U25 und „Young Rider“ (U21) tolle Leistungen im Dressurreiten. Die Ergebnisse der Equipe von Chefin Diana Wünschek lassen sich auch durchaus sehen. So gab es zum Start in der U21 gleich einen starken sechsten Platz im Teambewerb. Große Sieger in beiden Teambewerben waren die deutschen Mannschaften.