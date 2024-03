Während ein Großteil der Bundesligisten reine Spiel- und Videoanalysten positioniert, setzt Austria Klagenfurt andere Prioritäten. Außer Acht gelassen wird diese Thematik freilich nicht, wobei Co-Trainer Martin Lassnig, der beispielsweise für die Gegneranalyse zuständig ist, verdeutlicht: „Es ist eine unserer größten Stärken, dass wir die eigene Mannschaft immer in den Mittelpunkt stellen. Aber natürlich will man auch wissen, was auf einen zukommt.“