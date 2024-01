Während die Ski-Superstars in Kitzbühel frühmorgens in ihren Betten noch ein, zwei Stündchen „nopfazn“, sind die Kärntner Eisstockschützen bereits unterwegs in die Sepp-Puschnig-Halle nach Klagenfurt. Tagwache um 4 Uhr, Eintreffen in der Halle um 5.45 Uhr, Spielplan-Ausgabe um 6.30 Uhr, erster Versuch um 7 Uhr. Der frühe Vogel fängt den Wurm. „Wir müssen halt um 15 Uhr wieder draußen sein, weil die Halle danach fürs Eishockey gebraucht wird“, erklärt Heribert Brugger, Präsident des Eis- und Stocksport Landesverband Kärnten (ESLVK).

Neuer Modus

Die Schützen haben sich daran gewöhnt, den Ablauf selbst bestimmt. „Wir spielen das erste Mal im neuen Modus“, ergänzt Wilhelm Fischer, geschäftsführender Präsident des ESLVK. „Bisher war die Landesmeisterschaft auf zwei Tage aufgeteilt, diesmal ziehen wir es an einem Tag durch.“ 24 Teams matchen sich um die Landeskrone, für die ersten Zwei winkt eine spezielle Belohnung: der Aufstieg in die Bundesliga 2, die am 9. Februar in Dornbirn ausgetragen wird. Die Tickets sicherten sich der neue Landesmeister (und Titelverteidiger) Völkermarkt und Vize Klein St. Veit 3. „Für uns ist es der dritte Titel nach 2020 und 2023“, freut sich der Völkermarkter Christian Werkl. Die Bundesliga wird eine Herausforderung, im Vorjahr stieg der VST gleich wieder ab: „Heuer wollen wir natürlich oben bleiben.“ Für Klein St. Veit 3 kommt die erste Bundesliga-Teilnahme überraschend. „Der Start war holprig, dann haben wir aber rein gefunden und mit einer super Teamleistung richtig Gas gegeben“, ist Mannschaftsführer Thomas Schuller stolz auf Platz zwei.

Horrende Hallenkosten

Ob solche Meisterschaften im Winter noch lange gespielt werden, hängt am seidenen Faden. Einer der Hauptgründe sind die teils horrenden Hallenkosten. „Wir haben aus Wien gehört, dass dort eine Stunde 480 Euro kostet“, schüttelt Fischer den Kopf. „Von solchen Summen sind wir in Kärnten zum Glück weit entfernt, dennoch reichen die Nenngelder nicht für die Kostendeckung.“ Den Abgang schluckt der Verband. Und Brugger ergänzt: „Würden wir mit den Nenngeldern hinaufgehen, machen wir doch die kleinen Vereine kaputt.“

Die Zukunft des Stocksports liegt im Sommer. „Der Trend zeichnet sich immer deutlicher ab, ja“, bestätigt Fischer. Auch die Formate sprechen dafür: So wird im Sommer bei Herren wie Damen von April bis Juli eine Staatsliga mit je 16 Teams in vier Gruppen und Play-off gespielt. Mit starker Kärntner Beteiligung: Bei den Herren sind es Rottendorf, St. Peter sowie Feldkirchen und Liebenfels, die beide auch bei den Damen vertreten sind.

Olympia 2030

Dennoch, auf den Winter wird bzw. will man nicht ganz verzichten. Warum? „Weil Eisstock olympisch werden soll“, sagt Fischer. Ursprünglich hieß es, 2026 wird es soweit sein. „Das wird sich nicht mehr ausgehen. Wir rechnen jetzt alle mit Bewerben im Jahr 2030.“ Der Terminkalender von Stocksport Austria und des ESVLK ist voll. Wer sich ein Bild vom Stocksport machen möchte, hat eine Vielzahl an Möglichkeiten, die nächste bereits am 27./28. Jänner, bei der Europameisterschaft in den Weitenwettbewerben am Goggausee.