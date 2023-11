Nach eineinhalb Jahren Bundesliga-Abstinenz ist Badminton-Ass Jenny Ertl wieder in ihrem Element. Comebackpläne zu schmieden ist zwar so eine Sache, doch es ist immerhin ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. „Für mich war klar, dass ich wieder einsteigen will, vorerst aber in die 2. Liga, da ich sonst übertreiben würde“, erklärt die Klagenfurterin, die heuer beim aktuellen Tabellenzweiten der 2. Bundesliga, BC Smash Graz, als Ersatzspielerin fungiert und gleich in einer Doppelrunde zum Einsatz gekommen ist.