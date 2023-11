Im August gab Kärntens Beachvolleyball-Duo Magdalena Rabitsch und Anja Trailovic bekannt, dass es künftig getrennte Wege gehen muss. Rabitsch studiert in Seattle (USA) Informatik, Trailovic übersiedelte an den Beachvolleyball-Stützpunkt in Wien. Kurz danach informierte sie der Österreichische Volleyballverband, dass er die beiden für die U21-Weltmeisterschaft in Thailand (7. bis 12. November) nominieren möchte. „Also verabredeten sich Magdalena und Anja zu einem letzten gemeinsamen Tanz“, verriet deren Trainer Simon Baldauf.