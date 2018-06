Facebook

Gerard Pique © AP

In der Nacht nach dem Zitterländerspiel gegen den Iran erwachte Gerard Pique aus unruhigen Träumen und spürte zum ersten Mal in seinem Leben ein bisher ungeahntes Gefühl: das der prinzipiellen Deplatziertheit. Was hatte er von seiner Existenz noch zu erwarten? Weltmeister war er schon, Weltmeister für Katalonien würde er nicht mehr werden. Wie lange noch sollte er, der edle Pique, in solchen Abnützungskämpfen mit dem Madrilener Super-Unsympathler Ramos die Innenverteidigung bilden – und sich jetzt auf seine alten Tage von einem Iraner Nobody auch noch vor den Augen der Welt ein Gurkerl schieben lassen? Das hatte doch alles keinen Sinn!

Und das Schlimmste: Seine Frau Shakira trällerte mit glänzenden Augen nach wie vor bei jeder Gelegenheit um ihn herum, während er, Pique, sogar bei der spanischen Hymne, dem Marsch ohne Text, zum stummen Salutieren verurteilt war!

So konnte das nicht weitergehen! Er wollte auch einen Text haben! Er wollte auch singen! Kevin Keegan hatte gesungen! Beckenbauer hatte, na ja, sagen wir: gelallt. Sogar Johann K. hatte gesungen! Aber warum in Gottes Namen dann nicht auch Pique? Und so stellte sich Gerard Pique vor den Spiegel, ließ sich ein profundes Büschel Vorderhaar horizontal in die Außenwelt hinauswachsen und beschloss, sich seinen geheimsten Kindheitstraum zu erfüllen: Er wollte ein Leningrad Cowboy werden – Mitglied der schlechtesten Rockband der Welt.

These boots are made for walking! (Die Leningrad Cowboys heißen noch immer so, obwohl Leningrad heute wieder St. Petersburg heißt.) Wie auch immer: Deren Credo lautet bekanntlich: We are working hard to become better! Das unterschreibt auch Gerard Pique, und er singt (na ja: lallt) vor und nach jedem Training: „We’re the Leeeningrad Cowboys … would you buy me another wodka, cause I’m drinking to forgettt …“

Der Rest des spanischen Kaders ist schon ziemlich genervt. Das Klopfen an der Wand des Nachbarzimmers kommt, da bin ich mir sicher, von Sergio Ramos. Das große Ziel von Gerard Pique ist und bleibt freilich das große Finale, Moskau, Luschniki-Park, und zwar der Auftritt mit den Leningrad Cowboys vor 80.000 Fans, gemeinsam mit dem Orchester der Roten Armee.