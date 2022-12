Es war ein stiller Montagmorgen in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Still vor allem in Relation. Tags zuvor gewinnt die "Scaloneta", die Nationalmannschaft Argentiniens, die Fußball-Weltmeisterschaft, die Stadt wird zum Schauplatz eines Jahrhundertereignisses. Während Lionel Messi den Pokal in den katarischen Himmel hält, übernehmen die Menschen in Buenos Aires die Macht. Man ist sich einig: Gesetze und Regeln sind für diesen Tag ausgesetzt.