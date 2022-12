Alles kommt zu einem Schluss, und als hätte sie es benötigt, erhielt die Weltmeisterschaft 2022 in Katar mit dem schon jetzt als episch zu definierenden Endspiel die finale Bestätigung für die Erfolgsfaktoren im Fußball. Der entscheidende Unterschied zwischen Argentinien und Frankreich lag dabei nicht im sportlich-technischen Bereich. Das Match wurde im Kopf entschieden, das zeigte sich, so grotesk das klingen mag, auch im Elfmeterschießen. Der bedingungslose Siegeswille gab den Ausschlag zugunsten der Südamerikaner, die ihre ganze Leidenschaft in dieses Spiel transferierten und darin Frankreich entscheidend voraus lagen.