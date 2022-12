Der "Salto Angel" liegt zwar nicht in Argentinien, sondern in Venezuela, aber es sah so aus, als wollte Di Maria, getauft auf den Vornamen "Angel" dem größten Wasserfall der Erde Konkurrenz machen. Der 34-jährige Stürmer der "Albiceleste" hatte sich mehr als eine Stunde, bs zu seiner Auswechslung, aufgeopfert für seinen engen Vertrauten Lionel Messi. Und er hat vor allem eines, nämlich geweint, zuerst vor berstender Freude, dann vergoss er Tränen, die unfassbar bitter schmecken mussten, und schließlich zerfloss er vor Rührung. Und da war er bei Weitem nicht mehr der Einzige.