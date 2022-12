Es gibt Superstars, die sind gerne laut. Dazu gehört ein Cristiano Ronaldo, dem oft Arroganz unterstellt wird. Oder Neymar, der öffentlichkeitswirksam auf Social Media unterwegs ist. Und dann gibt es Superstars, die verhalten sich eher ruhig – zumindest meistens. Dazu gehört ein Luka Modric ebenso wie ein Lionel Messi. Im Gegensatz zu ihren extrovertierten Kollegen sind der Kroate und der Argentinier bei dieser Weltmeisterschaft noch im Rennen. Heute (20 Uhr) kommt es in Katar im Halbfinale zum Aufeinandertreffen der beiden Edeltechniker.

Ein Blick auf die Fakten beider Spielmacher zeigt: Sie haben fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Insgesamt neun Mal die Champions League (Messi 4x, Modric 5x), 13 Mal die spanische Meisterschaft (Messi 10x, Modric 3x) und auch die Wahl zum Weltfußballer ging sieben Mal an das Duo, sechs Mal davon an den Argentinier.