Die Szenen nach dem entscheidenden Elfmeter im Viertelfinal-Duell zwischen Kroatien und Brasilien gingen unter die Haut. Während Luka Modrić und Co. einander jubelnd in den Armen lagen, flossen bei den Brasilianern bittere Tränen. So auch bei Neymar, dessen Traum des WM-Pokals abermals geplatzt ist.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag äußerte sich der Superstar der Seleção auf Instagram erstmals zum WM-Aus – und ließ dabei tief in seine Seele blicken. "Ich bin psychisch am Boden zerstört. Das war mit Sicherheit die Niederlage, die mich am meisten verletzt hat, die mich 10 Minuten lang gelähmt hat. Kurz darauf bin ich in Tränen ausgebrochen, ohne aufzuhören. Das wird leider noch lange wehtun", schrieb Neymar.

Sein Team habe "bis zum Ende gekämpft, und ich kann sagen, dass ich stolz bin auf meine Teamkollegen, es hat weder an Einsatz noch an Hingabe gefehlt". Ob er weiter für Brasilien spielen wird, ist nach wie vor offen.