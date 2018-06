Am letzten Spieltag in den acht WM-Gruppen sind hinsichtlich Aufstieg viele Szenarien möglich. Der Konsument läuft Gefahr, den Überblick zu verlieren.

Messi & Co. bereiten sich auf den Showdown gegen Nigeria vor © APA/AFP/JUAN MABROMATA

Eigentlich möchte man meinen, dass das mit dem Aufstieg ins Achtelfinale rein rechnerisch gesehen eine einfache Sache sein sollte. Aber weit geirrt, wer nun wann und warum und überhaupt aufsteigt, hat mit vielen Komponenten zu tun. Ein Beispiel gefällig? Am Dienstag fällt in der Gruppe D am letzten Spieltag (Ankick der Parallelspiele ist um 20 Uhr) die Entscheidung. Einzig Kroatien ist mit 6 Punkten und 5:0-Toren bereits fix weiter. Und der Rest? Da gibt es viele, viele Varianten:

NIGERIA (2:2 Tore, 3 Punkte) kommt weiter

- bei einem Sieg gegen Argentinien.

- bei einem Unentschieden gegen Argentinien, wenn Island nicht gegen Kroatien gewinnt.

- bei einem Unentschieden gegen Argentinien, wenn Island mit einem Tor Unterschied gegen Kroatien gewinnt.

- bei einem Unentschieden gegen Argentinien, wenn Island mit zwei Toren Unterschied gegen Kroatien gewinnt, aber insgesamt weniger oder gleich viele Tore geschossen hat.

ISLAND (1:3 Tore, 1 Punkt) kommt weiter

- bei einem Sieg mit drei oder mehr Toren Unterschied gegen Kroatien, wenn Nigeria und Argentinien unentschieden spielen.

- bei einem Sieg mit zwei Toren Unterschied gegen Kroatien, wenn Nigeria und Argentinien unentschieden spielen und Island insgesamt mehr Tore als Nigeria geschossen hat.

- bei einem Sieg gegen Kroatien, wenn Argentinien gegen Nigeria gewinnt und insgesamt eine schlechtere Tordifferenz als Island hat. Sollten Island und Argentinien die gleiche Tordifferenz und die gleiche Anzahl geschossener Tore haben, entscheidet zunächst die Fairplay-Wertung und anschließend das Los.

ARGENTINIEN (1:4 Tore, 1 Punkt) kommt weiter

- bei einem Sieg gegen Nigeria, wenn Island nicht gegen Kroatien gewinnt.

- bei einem Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied gegen Nigeria, wenn Island gegen Kroatien gewinnt und danach eine schlechtere Tordifferenz als Argentinien hat. Sollten beide Teams die gleiche Tordifferenz und die gleiche Anzahl geschossener Tore haben, entscheidet zunächst die Fairplay-Wertung und anschließend das Los.

Alles klar? Wenn Sie also am Dienstag um 20 Uhr vor dem Fernseher mitfiebern, dann drucken Sie sich vorher am besten diesen Artikel aus! Viel Spaß beim WM-Schauen!