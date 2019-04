Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der GAK freut sich über die Zulassung für die Zweite Liga © GEPA pictures

Der GAK hat die Zulassung für die Zweite Liga in erster Instanz erhalten. Ob es für die Athletiker und die Amateure von Sturm Graz, die ebenso darum angesucht hatten, Auflagen gibt, wird erst entschieden, wenn die Aufstiegsfrage geklärt ist. „Die Freude ist groß, wir mussten so viele Seiten abgeben, da kann immer etwas passieren“, denkt GAK-Obmann Harald Rannegger an mögliche Formfehler. „Wir waren aber sehr zuversichtlich und gut beraten, dass wir die Zulassung in erster Instanz erhalten.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.