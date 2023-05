Regionalliga

Der DSV Leoben hat den Aufstieg in die zweite Liga in der eigenen Hand – ein Umfaller der Montanstädter würde aber den LASK Amateuren die Chance auf Meistertitel und damit den Aufstieg geben. Die Oberösterreicher haben nämlich vorgelegt, in Gleisdorf zum Auftakt der 28. Runde mit einem 3:0 vorgelegt und die Tabellenführung übernommen. Am anderen Tabellenende sollte Kalsdorf schleunigst zu punkten beginnen, sonst gibt es erstmals seit neun Jahren wieder einen steirischen Absteiger aus der Regionalliga.

Landesliga

In der Landesliga steht Voitsberg bereits als Meister und Aufsteiger in die Regionalliga fest. Liezen und Judenburg müssen definitiv den Gang in die Oberliga antreten – Bruck, Ilz und Frauental liegen drei Runden vor Schluss punktgleich. Demnach ist völlig offen, aus welcher Oberliga auch der Tabellenzweite die Chance auf das Relegationsspiel erhält. Frauental würde nämlich in die Oberliga Mitte wandern, Bruck in die Oberliga Nord und Ilz in die Oberliga Süd/Ost.

Oberliga

Spektakulär geht es am Wochenende in der Oberliga Mitte zu: Tabellenführer Tillmitsch kann am Samstag im eigenen Stadion gegen den einzig verbleibenden Verfolger Pachern den Aufstieg in die Landesliga fixieren.

Ebenso das Spitzenspiel und die mögliche Vorentscheidung gibt es in der Oberliga Süd. Die Amateure von Bundesligist Hartberg empfangen als Tabellenführer Bad Waltersdorf und können mit einem Sieg auf zehn Punkte davonziehen – bei dann zwei verbleibenden Spielen. Auch ein Unentschieden reicht den Oststeirern zum Aufstieg in die Landesliga, der vor der Saison als Ziel ausgegeben wurde.

Mit Schladming, Kindberg-Mürzhofen und den Amateuren von Kapfenberg haben in der Oberliga Nord noch drei Mannschaften die Chance auf den Aufstieg in die Landesliga.

Unterliga

In der Unterliga Mitte kann Unterpremstätten – wie auch schon in der Vorwoche – mit einem Sieg den Meistertitel fixieren. Im Westen muss sich der 1. FC Leibnitz noch strecken: Der Tabellenführer liegt nur einen Punkt vor Gleinstätten und fünf vor Flavia Solva. Loipersdorf (44 Punkte) und Sinabelkirchen (41 Punkte) spielen im Süden noch um den Meistertitel.

Hartberg/Umgebung (51 Punkte), Sonnhofen/Rabenwald (50) und Rohrbach (48) kämpfen in der Unterliga Ost um den Meistertitel. Und Sonnhofen kann den Tabellenführer mit einem Sieg im direkten Duell überholen. Gespielt wird am Samstag um 18 Uhr. ESV Mürzzuschlag steht in der Unterliga Nord A bereits als Aufsteiger fest, St. Peter/Freienstein (57) und St. Lorenzen/Knittelfeld (53) matchen sich in der Unterliga Nord B. Auch da kommt es am Samstag (17 Uhr) zum direkten Duell – St. Peter kann mit einem Sieg den Meistertitel und Aufstieg fixieren.

Gebietsliga

In der Gebietsliga Mitte führt Übelbach nach Verlustpunkten einen Zähler vor Liebenau, die direkten Duelle hat Übelbach zweimal spektakulär für sich entschieden. Wies steht im Westen längst als Aufsteiger fest, Bad Radkersburg im Süden. In der Gebietsliga Ost sind Grafendorf und St. Ruprecht punktgleich voran – der Anpfiff zum direkten Duell erfolgt am Samstag um 17 Uhr in St. Ruprecht.

Spielberg hat in der Gebietsliga Mur mit vier Punkten Vorsprung auf St. Georgen/Judenburg alles in der eigenen Hand. In der Gebietsliga Mürz hat Niklasdorf drei Punkte Vorsprung und ein Spiel weniger gespielt als St. Barbara. Im Ennstal hat Trieben drei Punkte Vorsprung auf Landl.

1. Klasse

Weinitzen hat in der 1. Klasse Mitte A gegenüber Semriach mit vier Punkten Vorsprung alle Trümpfe in der Hand. Laßnitzhöhe kann heute beim Tabellendritten in Seiersberg den Meistertitel in der 1. Klasse Mitte B fixieren. St. Andrä/Höch kann Tabellenführer Ehrenhausen im Westen noch nahekommen. Im Süden ist Markt Hartmannsdorf von Tabellennachbar Ottendorf kaum noch vom ersten Rang zu verdrängen.

St. Lorenzen/Wechsel steht in der 1. Klasse Ost A bereits als Meister fest, Albersdorf-Prebuch in der 1. Klasse Ost B. DSV Leoben II ist ebenfalls nicht mehr von der Tabellenspitze der 1. Klasse Mur/Mürz A zu verdrängen. Traboch reicht in den drei verbleibenden Spielen ein Punkt, um als Meister festzustehen (1. Klasse MMB). Im Ennstal trifft Tabellenführer Liezen II auf den direkten Konkurrenten Lok Selzthal um den Aufstieg. Gespielt wird am Samstag im Selzthal.

Frauen-Bewerbe

In der Frauen-Landesliga steht der GAK längst als Meister und Aufsteiger fest. In der Oberliga Nord sind Rottenmann/Lassing und Parschlug punktgleich an der Tabellenspitze. Das direkte Duell hat Rottenmann für sich entschieden. Stallhofen steigt aus der Oberliga Süd in die Landesliga auf.