Carsten Jancker bringt es auf den Punkt: "Es ist eine enge Kiste." Aber das Trainerleben lässt sich der Coach von DSV Leoben deswegen noch lange nicht verdrießen, schließlich war die 1:2-Niederlage gegen Deutschlandsberg keineswegs das Resultat einer schwachen Darbietung. "Wir müssen uns nur beweisen und in der nächsten Partie an die Leistung von diesem Spiel anknüpfen", erklärt Jancker mit Verweis auf die Schlussphase, in der es lediglich an Effizienz mangelte. "Wir haben in den letzten 20 Minuten versucht, das Spiel zu drehen, aber einfach zu viele Chancen liegengelassen."