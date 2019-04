Der Kader hängt von den Profis ab

Facebook

Zuletzt bei den Amateuren: Philipp Hosiner © (c) GEPA pictures/ Mario Buehner

In Kalsdorf gastieren die Sturm Amateure heute (19 Uhr) zum Derby. In der vergangenen Woche feierten die jungen Blackys mit den Profis Philipp Hosiner, Raphael Obermair und Markus Lackner einen 3:1-Sieg gegen Lendorf. Ob das Trio auch in Kalsdorf mitwirken kann, ist noch ungewiss. „Vormittags trainieren die Profis noch einmal, danach wird sich entscheiden, wer bei uns dabei ist“, sagt Trainer Thomas Hösele. Sehr wahrscheinlich ist die Rückkehr von Torwart Christopher Giuliani nach dessen Sperre. Ein Einsatz von Tobias Koch ist aber ebenso vom Spieltagskader der Profis abhängig.

