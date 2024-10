Ein Derby unter Flutlicht, einen viel besseren Einstand kann es als Trainer fast nicht geben. Rainer Pein kommt heute (19 Uhr) auf den Genuss, wenn sein neuer Verein Weiz in Gleisdorf gastiert. „Für Weiz ist es das wichtigste Spiel der Saison und nachdem ich selbst in der Umgebung von Gleisdorf wohne, ist es auch für mich sehr brisant“, erklärt der neue Übungsleiter. Für den 44-Jährigen sind die Oststeirer die erste Station in der Regionalliga, zuvor coachte er in der Landesliga bei Fehring und Pinkafeld: „Ich bin von der Intensität und dem Tempo sehr beeindruckt, das ist absolutes Amateur-Spitzenlevel.“