Null Punkte hatte Aufsteiger Voitsberg in den ersten fünf Spielen der 2. Liga gesammelt, der Sprung von der Regionalliga Mitte in die zweithöchste Spielklasse wirkte zu groß. Doch danach gelang die Trendwende, in den folgenden fünf Spielen holten die Weststeirer acht Zähler. „Als Aufsteiger ist es ganz schwierig, sich einzuschätzen und der Schritt in die 2. Liga ist extrem“, erklärt Trainer David Preiß.