Treibach meldete sich in der Regionalliga Mitte zurück. Nachdem ihnen Gleisdorf letzte Woche in ihrer Punkteserie einen Strich durch die Rechnung machte, konnten die Treibacher Kicker wieder anschreiben und gewannen vor eigenem Publikum mit 1:0 gegen den SK Steyr mit Michael Oberwinkler, der lange beim ASKÖ Gmünd und beim SV Spittal engagiert war. Das Tor für Treibach erzielte Michael Lamzari. Der Lohn: Platz zehn in der Regionalliga-Tabelle.

Die Tabellenführer

Im neuen Veldener Stadion konnte der erste Heimsieg des Atus nach der Neueröffnung, die vor kurzem über die Bühne ging, gefeiert werden. Die Mannschaft rund um Trainer Marcel Kuster fuhr einen ungefährdeten 3:1-Heimsieg gegen den SC St. Veit ein und konnte den ersten Tabellenplatz verteidigen. Punktgleich dahinter liegt der ATSV Wolfsberg. Das Torverhältnis macht hier knapp den Unterschied aus.

Der SV Feldkirchen konnte sich in der Unterliga Ost auf Platz eins katapultieren. In einem defensiv geprägten Spiel setzten sich die Feldkirchner gegen St. Andrä/Lav. mit 2:0 durch. Die Tore erzielte der Torjäger vom Dienst, Kevin Vaschauner, mit den Saisontreffern 17 und 18.